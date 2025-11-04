İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0928
  • EURO
    48,3635
  • ALTIN
    5337.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kassam Tugayları: Şucaiye mahallesinde İsrailli bir askerin cesedi bulundu
Dünya

Kassam Tugayları: Şucaiye mahallesinde İsrailli bir askerin cesedi bulundu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin Şucaiye mahallesinde İsrailli bir askerin cesedinin bulunduğu ve iade için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

IHA4 Kasım 2025 Salı 16:24 - Güncelleme:
Kassam Tugayları: Şucaiye mahallesinde İsrailli bir askerin cesedi bulundu
ABONE OL

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında esir cenazelerini iade etmeyi sürdürüyor. İsrail saldırılarında enkaza dönen Gazze Şeridi'nde esirlerin cenazelerini arama çalışmaları sürerken, Hamas'tan yeni bir açıklama geldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin Şucaiye mahallesinde bulunan bir İsrailli askerin cesedinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, cesedin İsrail'e teslim edilmesi için hazırlıkların sürdüğünü aktarıldı.

Hamas, Pazar günü 3 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.