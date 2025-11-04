Kassam Tugayları: Şucaiye mahallesinde İsrailli bir askerin cesedi bulundu

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında esir cenazelerini iade etmeyi sürdürüyor. İsrail saldırılarında enkaza dönen Gazze Şeridi'nde esirlerin cenazelerini arama çalışmaları sürerken, Hamas'tan yeni bir açıklama geldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin Şucaiye mahallesinde bulunan bir İsrailli askerin cesedinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, cesedin İsrail'e teslim edilmesi için hazırlıkların sürdüğünü aktarıldı.

Hamas, Pazar günü 3 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti.