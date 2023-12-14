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Dünya

Kassam Tugayları 'Yasin 105' ile vurdu: En az 10 ölü var

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi ve Hasaneyn Caddesi'nde İsrail ordusunu 'Yasin 105' tanksavar roketiyle hedef alındığı duyurdu. Yapılan açıklamada Gazze kentinin doğusunda en az 10 İsrail askeri ve subayını öldürüldüğü bildirildi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 13:54 - Güncelleme:
Kassam Tugayları 'Yasin 105' ile vurdu: En az 10 ölü var
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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi ve Hasaneyn Caddesi'nde İsrail ordusuna mensup piyade güçlerini yüksek kapasiteli patlayıcılarla hedef aldığı ifade edildi.

Söz konusu saldırıda, İsrail ordusuna mensup en az 10 asker ve subayın öldürüldüğü kaydedildi.

Şucaiyye'de İsrail ordusuna ait iki adet "Merkava" tankının "Yasin 105" tanksavar roketiyle hedef alındığı, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait 4 tank ile 4 askeri nakil aracının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde de bir İsrail tankının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu dün Cibaliya ve Şucaiye'deki çatışmalarda biri albay 10 İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu. Ordu, bu sabah da Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrailli subayın öldürüldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • Gazze

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