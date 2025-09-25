Kassam Tugayları'ndan işgalci İsrail'e darbe: Mustaribin timi imha edildi

Kassam Tugayları, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne bağlı Behlul Kavşağı yakınlarında İsrail ordusuna ait bir cipin hedef alındığı belirtildi.



23 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, cipin içindeki "mustaribin" denilen İsrail askerlerinin öldüğü kaydedildi.



Ayrıca yine Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin kuzeydoğusunda 22 Eylül'de İsrail ordusuna ait 2 buldozerin Yasin-105 füzesiyle hedef alındığı bildirildi.

"Mustaribin" olarak isimlendirilen bu güçler, Arapça konuşuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor.



İsrail, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana "mustaribin"leri, evlerde arama yapma, tünellerin ve direnişçilerin bulundukları yerleri keşfetme ve patlayıcı yerleştirme görevlerinde kullanıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

