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Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 72 saatte 10 İsrail askerinin öldürüldüğünü, onlarcasının yaralandığını duyurdu.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği büyük yıkım ve soykırım operasyonunun üzerinden 100 günden fazla bir süre geçmesine rağmen, mücahitlerimiz hala düşmana ağır kayıplar verdiriyor ve sadece son 72 saatte 10'dan fazla askerin ölümüne ve onlarcasının yaralanmasına neden olan sert darbeler indirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tel Aviv'in askeri kayıplarının ilan ettiğinden çok daha fazlasını gizlediği, İsrail'in Filistin direnişinin gücünü kıramayacağı ve hedefine ulaşmadan Gazze Şeridi'nden çıkacağı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek "başarısının" masum sivillere yönelik katliamları ve neden olduğu büyük yıkım olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, açıkladığının aksine, kayıplarının gerçek sayılarını gizlemekle suçlanıyor.

Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 400 olarak açıklanmıştı.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 835 asker öldü.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • Gazze Şeridi

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