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Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe! Piyade kuvveti darmadağın

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de soykırımcı İsrail'e darbe vurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, '50 askerden oluşan siyonist piyade kuvvetini, yüksek patlayıcılı mayınla hedef aldık.' denildi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 06:52 - Güncelleme:
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e darbe! Piyade kuvveti darmadağın
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde, 50 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Tel el-Heva Mahallesi'ndeki el-Felah Camii yakınında 50 askerden oluşan siyonist piyade kuvvetini, yüksek patlayıcılı mayınla hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli şehit oldu, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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