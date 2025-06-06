Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kurdukları "karmaşık bir pusuda" İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, söz konusu pusunun 1 Haziran'da Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki el-Mebhuh mevkiine yakın bir bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

Kassam savaşçılarının pusuda el yapımı patlayıcılar ve roketatarlar kullandığı ifade edilen açıklamada, İsrail askerleriyle hafif silahlarla çatışmaya girildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcının, "Yasin 105" roketi ve "Şuvaz" tipi patlayıcı ile imha edildiği vurgulanarak, taşıyıcının içindeki askerlerin ise öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Bölgeye destek amacıyla gelen bir İsrail birliğinin de hedef alındığı ve üzerlerine güçlü bir patlayıcının infilak ettirildiği aktarılan açıklamada, olayda bir "Hummer" askeri aracının vurulduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 677 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 530 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Kolombiya, karşılıklılık ilkesi kapsamında İsrail vatandaşlarından kısa süreli ziyaretler için vize talep edeceğini duyurdu.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze ile ilgili sunduğu ateşkes önerisini reddetmediklerini bilakis, savaşı kesin olarak sonlandıracak bazı garantiler istediklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes sağlanması için dün sunulan karar tasarısı oylaması sırasında "veto kullanmanın gururunu yaşadıklarını" açıkladı.

01.26 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kurdukları "karmaşık bir pusuda" İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

00.25 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Nasır ve Emel hastaneleri için "acil koruma" çağrısında bulundu.

00.06 Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin, Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkese varılması konusunda İsrail ile yürütülen dolaylı müzakere sürecini değerlendirdiği belirtildi.

00.00 Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların uluslararası alanda "güçlü bir duruş" gerektirdiğini söyledi.

-⁠ ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.