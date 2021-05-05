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Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e tehdit: Eli kolu bağlı duramayacağız

Gazze'deki İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, 'Şeyh Cerrah olayları karşısında eli kolu bağlı duramayız.' dedi.

AA05 Mayıs 2021 Çarşamba 02:39 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 02:39
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ne saldırının durdurulmamasına karşı İsrail'i uyardı.

El-Kassam Komutanı Muhammed ed-Dayf, yazılı açıklamasında, "El-Kassam ve direniş, eli kolu bağlı kalamaz, bedelini çok pahalı öderler." ifadesini kullandı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek saldırıların durdurulmamasına karşı İsrail'i uyaran Dayf, işgal altındaki Kudüs'te kararlı duran Filistin halkını da kutladı.

İsrail tarafından aranan "en bariz Filistinlilerden biri" olarak kabul edilen Dayf, birçok suikast girişiminden kurtulmuş, İsrail'in en son 2014'te Gazze savaşı sırasındaki operasyonu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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