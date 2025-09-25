Kassam Tugayları'ndan katil İsrail'e haritalı mesaj: Daha önce de uyardık!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-KassamTugayları, İsrail'in Gazze kentindeki saldırılarını genişletmesinin ellerindeki İsrailli esirler için tehlikeyi artıracağını belirtti.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce de uyarıldınız... Gazze kentindeki suç niteliğindeki operasyonlarınızın kapsamını ne kadar genişletirseniz, esirleriniz üzerindeki tehlike de o kadar artacaktır." denildi.

İsrail ordusundan "derhal geri çekilmesi" talep edilen açıklamada, kırmızı ve beyaz renkli bir harita da paylaşılarak kırmızının Sabra ve Zeytun ile Tel el-Heva mahallelerini, beyazın ise kentin batı bölgelerini temsil ettiği kaydedildi.

Kassam Tugayları'nın haritasında kırmızıyla işaretlediği mahallelerde son günlerde İsrail askeri araçlarının ilerleyişi gözlemlendi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 20 Eylül'de İsrailli 47 esirin fotoğrafını yayınlayarak, bunun Gazze kentine başlatılan kara saldırılarıyla birlikte bir "veda" niteliğinde olduğunu duyurmuştu.

- "NETANYAHU, İSRAİLLİ ESİRLERİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞKEN BİZ ONLARIN HAYATINI UMURSAYAMAYIZ"

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze kentine kara saldırısı başlatmasının ardından 18 Eylül'de bir açıklama yaparak ellerindeki İsrailli esirlere dikkati çekmişti.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu Gazze kentini işgal planıyla İsrailli esirleri öldürmeye karar vermişken Kassam'ın da artık esirlerin hayatını umursamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.

Askeri ve siyasi liderlerinize şunu söylüyoruz: Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak.

Size ek zayiat verdirecek sert bir yıpratma savaşına giriyorsunuz. Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak."



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.49 Tunus'ta, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları protesto edildi.

02.43 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik gece saatlerinde düzenlediği saldırılar, Gazze sınırına yakın Sderot bölgesinden görüntülendi.

01.49 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve İngiltere, Gazze Şeridi'nde savaşı bitirecek ve Filistin meselesine kalıcı adil bir çözüm getirecek çabalara desteklerini teyit etti.

00.50 ABD'de eyalet senatörü Jay Block'un kızı Maddie Block, "seçmenlerin önceliklerinin önüne İsrail'in önceliklerini koyduğu" gerekçesiyle babasına tepki gösterdi.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 823 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 944 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 531'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 531 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.