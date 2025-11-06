Kassam Tugayları'ndan katil İsrail'e ters köşe! ''Aldatma operasyonu'' deşifre etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde "güvenlik aldatması" yöntemleri kullanarak esir cesetlerinin çıkarıldığı yeri bombalayan İsrail ordusunu nasıl tuzağa çektiğini yayınladığı videoyla paylaştı.



Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, İsrail ordusunu yanıltmak amacıyla "güvenlik aldatması" yöntemleri kullanıldığı belirtilerek, esirin çıkarılması videosunda kasten bu şekilde bir görüntü verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşman (İsrail), öldürülen askerlerinin cesetlerinin çıkarılmasını insansız hava araçlarıyla izledi, bu yerleri hedef noktaları arasına ekledi ve sonra ateşkesin ardından bu noktaları bombaladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in paylaştığı videonun "aldatma operasyonu" kapsamında çekildiğini ifade eden Kassam Tugayları, "Videoda görülen ceset, kumaş parçalarından oluşturulmuş sahte bir beden. Bu, direnişin güvenlik birimleri tarafından düşmanı yanıltmak için planlandı." dedi.

Hamas, "İsrailli esirlerin cesetlerinin çıkarılması sırasında düşmanı yanıltmak ve bilgi vermemek için bir dizi aldatma yöntemi uyguladıklarını" kaydetti.

"İsrail'in asılsız iddialarla Filistin direnişini karalama ve ateşkes sürecini baltalamaya çalıştığını" belirten Hamas, "Direnişimizin ve dinimizin öğretileri, esirler ve ölülerin cesetleriyle insani biçimde ilgilenmeyi emreder. Bu durum, Nazi zihniyetli katillerin anlayamayacağı bir şeydir." şeklinde tepki gösterdi.

Kassam Tugayları, İsrail'in "esirlerin cesetleri konusunda yavaş davranıldığı" yönündeki suçlamalarını "asılsız" olarak nitelendirerek, İsrail'in sahte bahanelerle "yeni saldırıların zeminini hazırlamak istediği" uyarısında bulundu.

İsrail ordusu tarafından 28 Ekim'de yapılan görüntülü açıklamada, Kassam Tugayları mensuplarının bir binadan ceset çıkardıkları yönündeki görüntülerin sahte olduğu iddia edilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.00 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 3 Filistinliyi darbederek yaraladı.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 1 esirin daha cenazesini İsrail'e teslim etti.

01.25 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde akşam saatlerinde beliren, 'Kunduz Ayı' olarak da adlandırılan dolunay Gazze kentinde görüntülendi.

00.00 İki yılı aşkın süredir elektriksiz kalan Gazze'de Filistinli aileler, yaşamlarını sürdürmek için çadırlarının içinde ateş yakarak ışık sağlamaya çalışıyor. Ancak bu durum, özellikle çocuklar için ciddi sağlık ve güvenlik riski oluşturuyor. Magraka köyünden göç eden Ebu Naci ailesi, evlerinin yıkılmasının ardından sokakta yaşamaya başladı. Aile, soğuk kış günlerinde hem ısınmak hem de aydınlanmak için yaktıkları ateşin oluşturduğu duman ve zehirli gazlara rağmen hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.