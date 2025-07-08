Kassam Tugayları'ndan soykırımcılara darbe: Çok sayıda ölü var

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğü, 14'ünün yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 5 askerin öldüğü, 2'si ağır 14 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Ölen askerlerin, Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan Moshe Nissim Frech, Meir Shimon Amar, Noam Aharon Musgadian ve Başçavuş Moshe Shmuel Noll ile Kuzey Tugayı'ndan Benyamin Asulin olduğu belirtildi.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen İsrailli asker sayısının 888'e yükseldiği ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Beyt Hanun'da İsrail askerlerine karşı kurulan pusuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Ordunuzun itibarını yerle bir edeceğiz" yazılı paylaşımda, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve savaşı devam ettiği sürece asker cenazelerinin de gelmeye devam edeceği kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu ise dün akşam Beyt Hanun'da ilerlemekte olan piyade askerlerin yola döşenen 2 bomba patlatılarak hedef alındığını belirtti.

Saldırıda yaralanan askerlerin tahliyesi için başka bir birliğin gönderildiği, bunlara da ateş açıldığı ve ölü sayısının arttığı, bunun üzerine komplike bir hal alan tahliye için ek kuvvetlerin gönderildiği aktarıldı.

Netzah Yehuda Taburu, İsrail'deki Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerinin orduya dahil edilmesi için 1999'da kuruldu. Halihazırda bünyesinde yaklaşık 1000 askerin bulunduğu Tabur, daha çok işgal altındaki Batı Şeria'da ve 2024'ten bu yana da Gazze'de görev yapıyor.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

09.19 İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Hilo Okulu'nu hedef alması sonucu bölgede büyük bir yangın çıktı.

09.15 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki soykırım zirveye ulaştığı andan itibaren, uluslararası sistemdeki İsrail'i destekleyen bazı aktörler bile, kendini İsrail'den beri tutmayı, uzakta tutmayı öncelediler. Çünkü soykırımcı İsrail ile bir arada durmak artık hiç kimseyi iyi durumda göstermiyor." dedi.

08.37 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğü, 14'ünün yaralandığı belirtildi.

04.37 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin başka bir yere yerleştirilmesi tartışmalarına ilişkin, "(Gazze'de) Kalmak isterlerse kalabilirler ancak ayrılmak isterlerse ayrılabilmeliler. Bir hapishane olmamalı. İnsanlara özgür seçim hakkı verilmeli." dedi.

00.17 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyareti sırasında, onlarca protestocu Beyaz Saray önünde bir araya gelerek Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes talebinde bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme öncesi Beyaz Saray önünde toplanan bir grup tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Rehin olarak tutulan İsrailli asker Nimrod'un babası Yehuda Cohen, gösteriye katılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

00.00 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme getirilmesi planlandığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 523 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 617 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 964 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 576 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 758'e, yaralıların sayısı da 5 bin 5'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şe