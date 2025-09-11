Kassam tarafından yayınlanan videoda, Cibaliya'da 8 Eylül'de İsrail tankına düzenlenen saldırının, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı başlatılan "Musa'nın Asası" operasyonu kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Videoda, Kassam mensuplarının bir patlayıcı hazırladığı, Cibaliya'nın merkezindeki El-Ömeri bölgesinde Merkava tipi bir İsrail tankının hedef olarak seçildiği, bir Kassam mensubunun da tanka çıkarak patlayıcıyı taret kısmından içeri bıraktığı görülüyor.

Patlayıcının infilak etmesi sonucu tankın, içindeki askerlerle birlikte yandığı ifade ediliyor ve videonun sonunda da bu tür saldırıların tekrarlanacağı mesajı veriliyor.

��Kassam Tugaylarının gazabı sert oldu: ''Musa'nın Asası'' Siyonistleri havaya uçurdu



��Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 4 işgalci İsrail askerinin öldüğü tank saldırısına ait görüntüleri yayınladıhttps://t.co/KCNevb0hDF pic.twitter.com/rxSqBndhIu — Star Gazetesi ���� (@stargazete) September 11, 2025

MUSA'NIN ASASI OPERASYONU

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Kassam Tugayları da 3 Eylül'de Telegram sayfasından yayımladığı bir videoda, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adını taşıyan operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusundan 8 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir tankın içine Kassam mensuplarınca bırakılan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 İsrail askerinin öldüğü, bir askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti.



Soykırımcı ordu durmuyor! "Barış"ı yerle bir ettiler

Kassam Tugaylarından Siyonistlere jet cevap: Musa'nın Asası-2 operasyonu başladı

Eski generalden soykırım ordusuna "işgal" uyarısı