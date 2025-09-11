İSTANBUL 29°C / 20°C
  Kassam Tugaylarının gazabı sert oldu: ''Musa'nın Asası'' Siyonistleri havaya uçurdu
Dünya

Kassam Tugaylarının gazabı sert oldu: ''Musa'nın Asası'' Siyonistleri havaya uçurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 4 işgalci İsrail askerinin öldüğü tank saldırısına ait görüntüleri yayınladı. Kassam, “Musa'nın Asası Operasyonu” kapsamında saldırıların süreceği mesajını verdi.

11 Eylül 2025 Perşembe 20:08
Kassam Tugaylarının gazabı sert oldu: ''Musa'nın Asası'' Siyonistleri havaya uçurdu
Kassam tarafından yayınlanan videoda, Cibaliya'da 8 Eylül'de İsrail tankına düzenlenen saldırının, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı başlatılan "Musa'nın Asası" operasyonu kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Videoda, Kassam mensuplarının bir patlayıcı hazırladığı, Cibaliya'nın merkezindeki El-Ömeri bölgesinde Merkava tipi bir İsrail tankının hedef olarak seçildiği, bir Kassam mensubunun da tanka çıkarak patlayıcıyı taret kısmından içeri bıraktığı görülüyor.

Patlayıcının infilak etmesi sonucu tankın, içindeki askerlerle birlikte yandığı ifade ediliyor ve videonun sonunda da bu tür saldırıların tekrarlanacağı mesajı veriliyor.

MUSA'NIN ASASI OPERASYONU

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Kassam Tugayları da 3 Eylül'de Telegram sayfasından yayımladığı bir videoda, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adını taşıyan operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusundan 8 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir tankın içine Kassam mensuplarınca bırakılan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 İsrail askerinin öldüğü, bir askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti.

