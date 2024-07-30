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Dünya

Kassam'dan Lübnan'daki direnişe mesaj

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'daki direniş güçlerine görüntülü mesaj gönderdi.

AA30 Temmuz 2024 Salı 07:34 - Güncelleme:
Kassam'dan Lübnan'daki direnişe mesaj
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Kassam'ın Telegram hesabında yayımlanan videonun başında İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın temmuz başında Lübnan'daki Hizbullah'a hitaben yaptığı konuşmada geçen "Refah'tan çıkan tank, Litani'ye ulaşabilir." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Ardından direniş güçlerinin İsrail ordusuna ait tankları imha ettiği anların yer aldığı videoda, "Lübnan'daki direniş güçlerine mesajımızdır: Bunlar, Gallant'ın Refah'tan çıkacağını söylediği tanklar. Biz, eminiz ki sizler görevi tamamlayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

Video, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yaklaşık 2 hafta önce İsrail'e hitaben sarf ettiği "Tankınız kalmayacak." sözleriyle son buldu.

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