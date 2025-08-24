Kassam'dan soykırımcı İsrail'e darbe: Tanklar havaya uçuruldu

Kassam Tugayları, Gazze'de iki İsrail tankını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin güneyinde, Ravda bölgesinin doğusunda 2 Siyonist (İsrail) tankını yüksek patlayıcı kara mayınlarıyla hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, saldırının ardından olay yerine bir İsrail kurtarma ekibinin geldiğinin gözlemlendiği belirtilerek, saldırıda İsrail ordusunda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Böylece, İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899'a yükseldi.

Uluslararası kaynaklara göre İsrail, Filistinli grupların saldırıları sonucu yaşanan kayıplar hakkında medyaya sıkı bir askeri sansür uyguluyor. Bunun nedenleri arasında kamuoyunun moralini koruma çabası da gösteriliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılarla katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi sürdürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki çağrılarını ve kararlarını görmezden gelen saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve 114'ü çocuk olmak üzere 281 kişi kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÇATIŞMADA BİR İSRAİLLİ ASKER DAHA ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Kfir Tugayı'nın Şimşon Taburu'ndan Ori Gerlic'in Gazze'nin güneyindeki çatışmada öldüğü belirtildi.

HAMAS: HOLLANDALI BAKANLARIN İSTİFASI CESURCA

Hamas, Hollanda'da koalisyondaki bakanların istifasını, "cesur ve ahlaki bir duruş" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın sergilediği tutum ve diğer bakanlarla birlikte istifa etmesinden övgüyle söz edildi.

Açıklamada, "Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım ve açlık savaşına karşı bu ilkeli tavır, insani değerleri temsil etmekle beraber, uluslararası hukuka bağlılığı teyit ediyor. Ayrıca masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi gerektiği konusunda güçlü bir mesaj veriyor." ifadesi kullanıldı.

İstifaların, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de kıtlık ilan ettiği bir zamanda gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, atılan bu adım, uluslararası toplumun "İsrail'i boykot etmesi, onu cezalandırarak, soykırım ve açlık suçlarını durdurması için baskı yapması yönünde bir motivasyon" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, diğer hükümetlerden de "ahlaki ve siyasi sorumluluklarını üstlenmeleri, faşist işgal politikalarını reddetmeleri, caydırıcı yaptırımlar uygulamaları ve katliamları durdurmak ve Filistin halkına uygulanan ablukayı kaldırmak için derhal harekete geçmeleri" istendi.

HOLLANDA'DA NSC'Lİ BAKANLARIN İSTİFASI

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Hollanda parlamentosunda 21 ve 22 Ağustos'ta İsrail'e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde ek tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getirmişti.

Veldkamp, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirterek, istifa kararı aldığını bildirmişti.

NSC Genel Başkanı, geçici hükümetin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum da gazetecilere yaptığı açıklamada, Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li balkanların da istifa ettiğini söylemişti.

Van Hijum, bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanı'mız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." demişti.

