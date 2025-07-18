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Dünya

Kassam'dan yıpratma taktiği: Soykırımcı İsrail ordusu çöküyor

İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, işgalci İsrail'e karşı uzun soluklu direnişe hazır olduklarını açıkladı. Psikolojik savaş ve karmaşık operasyonlarla 'yıpratma taktiği'ne devam edileceğinin sinyali verildi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 20:58 - Güncelleme:
Kassam'dan yıpratma taktiği: Soykırımcı İsrail ordusu çöküyor
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Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram'dan görüntülü açıklama yayımladı.

Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz, son haftalarda Siyonistlerin askerlerini esir alma operasyonları düzenlemeye çalıştı ve bazıları neredeyse başarılı olacaktı ancak düşman (İsrail), esir alma girişimine maruz kaldığından şüphelendiği askerlerine yönelik toplu öldürme taktiğini kullandı." dedi.

İSRAİL ASKERLERİ İNTİHAR EDİYOR

Son aylarda, yüzlerce İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını, binlercesinin ise psikolojik rahatsızlıklar ve travmalar yaşadığını vurgulayan Sözcü Ebu Ubeyde, korkunç kanlı eylemler yapan ve Filistinli grupların dehşetli direnişiyle karşılaşan İsrail askerlerinden intihar edenlerin sayısının da arttığına işaret etti.

YENİ TAKTİKLER İŞGALCİLERİ ŞAŞIRTIYOR

Ebu Ubeyde, Kassam üyelerinin, Filistin halkının tarihindeki en uzun çatışmadan dersler çıkararak yeni ve çeşitli taktik ve yöntemlerle İsrail ordusunu şaşırttığını kaydetti.

Nitelikli operasyonlara devam ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, "operasyonlarda İsrail ordusunun araçlarına roketler ve patlayıcılarla saldırdıklarını, İsrail güçleriyle doğrudan çatışmalara girdiklerini, askerlere keskin nişancı ateşi açtıklarını, bina ve tünel girişlerini havaya uçurduklarını, karmaşık pusular ve baskınlar yaptıklarını" ifade etti.

Ebu Ubeyde, son olarak "Mücahitlerimiz ve direniş gruplarındaki kardeşlerinin, saldırıların biçimi ne olursa olsun işgale (İsrail'e) karşı uzun süreli bir yıpratma mücadelesini sürdürmeye tamamen hazır olduklarını vurguluyoruz." dedi.

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