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Kast dışı izdivaç vahşeti

Hindistan’da iki çocuklu bir çift farklı “kastlardan” oldukları için yakınları tarafından taşlanarak katledildi.

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Hindistan’ın Karnataka eyaletinde iki çocuk sahibi genç çift, kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle yakınları tarafından taşlanarak öldürüldü. Hint basınında yer alan haberlere göre, 3 yıl önce kaçarak evlenen 29 yaşındaki Rameş ve Gangava, ailelerini ziyaret etmek için köylerine döndü. Polis yetkilileri, genç çiftin, kadının erkek kardeşi, amcası ve bazı yakınları tarafından köyün yakınlarında taşlanarak öldürüldüğünü belirtti. Genç kadının erkek kardeşinin, amcasının ve cinayete karışanlardan bir kişinin yakalandığını bildiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ailelerinin rızası olmadığı için 3 sene önce kaçarak evlenen ve eyaletin başkenti Bangalor’a yerleşen çift, iki çocuk sahibiydi. 

YAYGIN UYGULAMA 

Ülkede her birey, ailesinin ait olduğu toplumsal sınıfa göre Brahmanlar (din adamları), Ksatriyalar (askerler), Vaisyalar (tüccarlar) ve Sudralar (işçiler) katlarından birine ait olarak doğuyor. 1975’te kaldırılmasına rağmen sınıf değişikliğinin imkansız olduğu Hindistan’da kast dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle çok sayıda çift, aile üyeleri ve yakınlarının cinayetine kurban gidiyor.   

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