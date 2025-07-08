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Dünya

Katalonya orman yangınları ile boğuşuyor! 3 bin hektardan fazla alan kül oldu

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde devam eden orman yangınları, 18 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 22:42 - Güncelleme:
Katalonya orman yangınları ile boğuşuyor! 3 bin hektardan fazla alan kül oldu
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İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre, Katalonya'daki yangınlar nedeniyle 3 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Yangınlar, 18 bin bölge sakininin yaşamını olumsuz etkiledi. Yetkililer, halkın evlerinden çıkmaması yönünde talimat verdi.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Salvador İlla, yangınlar nedeniyle dört kişinin hafif yaralandığını, bir itfaiyecinin ise sıcak çarpması geçirdiğini açıkladı.

ŞİDDETLİ RÜZGARLAR ETKİLİ OLUYOR

Yetkililer, saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangından yükselen dumanlar ise yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Alicante kentine kadar ulaştı.

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