Katalonya orman yangınları ile boğuşuyor! 3 bin hektardan fazla alan kül oldu

İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre, Katalonya'daki yangınlar nedeniyle 3 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Yangınlar, 18 bin bölge sakininin yaşamını olumsuz etkiledi. Yetkililer, halkın evlerinden çıkmaması yönünde talimat verdi.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Salvador İlla, yangınlar nedeniyle dört kişinin hafif yaralandığını, bir itfaiyecinin ise sıcak çarpması geçirdiğini açıkladı.

Yetkililer, saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangından yükselen dumanlar ise yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Alicante kentine kadar ulaştı.