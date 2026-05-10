10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Dünya

Katar açıklarında İHA saldırısı! Ticari gemi hedef alındı

Katar yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden hareket eden ticari bir kargo gemisinin Katar karasularında insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 14:05 - Güncelleme:
Katar Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE'den yola çıkan ticari ürün taşıyan bir kargo gemisinin Katar karasularında ilerlerken Museyid Limanı'nın kuzey doğusunda İHA tarafından hedef alındığı belirtildi.

Gemide küçük çaplı yangın çıktığı, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, yangının söndürülmesinin ardından geminin Museyid Limanı'na doğru rotasına devam ettiği aktarıldı.

Söz konusu İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

