Katar devrede, gözler Tahran'da! ABD-İran geriliminde savaş mı barış mı?

Katar heyetinin İran ile ABD arasında arabuluculuk kapsamında diplomatik süreçteki son gelişmeleri ele almak üzere başkent Tahran'a geldiği bildirildi.

Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle görüşen Katar heyeti, ABD ile yürütülen diplomatik süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran'ın bugün yeni bir anlaşma imzalayacağını açıkladı. Trump, anlaşmanın Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılmasını sağlayacağını öne sürdü.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da dün akşam yaptığı paylaşımında, İran'ın "artık nükleer silah istemediğini ve satın alma, geliştirme ya da başka herhangi bir yolla nükleer silaha sahip olmayacağını" söyledi.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzanın hemen ardından Hürmüz Boğazı TÜM gemilere AÇILACAK. İran ile ilişkimiz, önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha farklı ve çok daha iyi bir noktada... Umarım bu süreç hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde ilerler. Eğer ilerlemezse, umarım bir daha asla kullanmak zorunda kalmayacağımız nihai bir alternatifimiz var."

İran, ABD ve arabulucu ülkeler ise daha önce dün yaptıkları açıklamalarda, Orta Doğu'da üç aydır devam eden savaşı sona erdirecek ön barış anlaşmasının günler içinde imzalanabileceğini belirtmişti. Ancak taraflar anlaşmanın zamanlaması ve içeriği konusunda farklı açıklamalar yaptı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'ın 24 saat içinde elektronik imzaya hazırlanacağını, ardından gelecek hafta teknik düzeyde görüşmeler yapılacağını söyledi.

Şerif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç olmadığımız kadar bir barış anlaşmasına yakınız. Bu tarihi barış anlaşmasının kalıcı barış için güçlü bir temel oluşturacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi daha temkinli bir açıklama yaptı.

Bekayi, "Mutabakat zaptının imzalanacağı kesin tarihi bekleyip görmemiz gerekiyor. Ancak bu tarih yarın olmayacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleşme ihtimali göz ardı edilemez" dedi.

İRAN BASINI: NİHAİ KARAR VERİLMEDİ

İran'ın, ABD ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin teknik, siyasi ve hukuki incelemelerini sürdürdüğü ve henüz nihai kararın verilmediği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran'ın mutabakat zaptına ilişkin henüz nihai bir sonuca ulaşmadığı ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Haberde, değerlendirmelerin teknik, siyasi ve hukuki yönden devam ettiği, İran'ın mutabakat zaptına ilişkin kararını ulusal çıkarların korunması, kırmızı çizgilerin muhafaza edilmesi ve gerekli güvencelerin sağlanması çerçevesinde alacağı vurgulandı.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz yıl İsrail tarafından başlatılan 12 günlük savaşın yıldönümünde yaptığı açıklamada, İran halkının birlik ve direnişi sayesinde İsrail'in stratejik hedeflerine ulaşamadığını ve ateşkesin bu nedenle kabul edildiğini söyledi.

11.42 İran medyasının bir kaynağa dayandırdığı haberde, Tahran yönetiminin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik çerçeve anlaşma konusunda henüz nihai bir karar almadığı belirtildi.

10.51 İran'ın, ABD ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin teknik, siyasi ve hukuki incelemelerini sürdürdüğü ve henüz nihai kararın verilmediği belirtildi.

00.32 Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında şekillenen anlaşmayla İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremeyeceğini belirtti.