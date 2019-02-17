10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katar Dışişleri Bakanı Abdulrahman el Thani: İsrail ve Katar arasındaki asıl mesele Filistin'dir

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Abdulrahman el Thani, iki ülke arasındaki asıl sorunun, 'Filistin' olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Katar Dışişleri Bakanı Abdurahman el Thani, Münih Güvenlik Konferası'nda yaptığı konuşmada ülkesinin İsrail'le yaşadığı asıl meselenin Filistin olduğunu olduğunu söyledi.
Thani yaptığı açıklamada, "Katar ve İsrail arasındaki temel mesele Filistin meselesidir. İki devletli bir çözüm istiyoruz, bu çatışmaya barışçıl bir çözüm bekliyoruz." dedi.
 
Ülkesinin Filistinliler için olumlu olacak herhangi bir planı kabul etmeye hazır olduğunu belirten Katar Dışişleri Bakanı, "Filistin ve İsrail çatışması adil bir şekilde çözülmeli. Filistin halkı için kabul edilebilir çabaları destekleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
 
Varşova'daki İran karşıtı zirveye de atıflarda bulunan Thani, "Varşova'da İsraillileri gördük ancak Filistinlileri göremedim. Masaya davet edilmeleri gerekiyordu." dedi.
 
Katar Dışişleri Bakanı'nın İsrail hakkında yaptığı açıklamanın, İsrail ve Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma yaşandığı bir dönemde gelmesi ise dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Münih'te katıldıkları konferansta Ortadoğu'da asıl sorunun İran olduğunu belirtip bu noktada İsrail ile beraber hareket edebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Trabzon’da 2 oto ustası, 1 yılda yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Katar: Asıl mesele Filistin

Katar: Asıl mesele Filistin

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

İki ülke arasında 'terör' gerilimi büyüyor: Bakanlığa çağrıldı

Bakan müjdeyi verdi: Kapasite artacak

Bakan müjdeyi verdi: Kapasite artacak

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

Gurbetçi vatandaşımızdan firari Can Dündar'a sert tepki

'Avrupa'nın güvenliği Karadeniz'in güvenliğe bağlı'

'Avrupa'nın güvenliği Karadeniz'in güvenliğe bağlı'

AK-103 anlaşması kapsamında teslimatlar başladı

AK-103 anlaşması kapsamında teslimatlar başladı

Müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiği destek gelecek hafta başlıyor

Müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiği destek gelecek hafta başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

İşte milli muharip uçak

İşte milli muharip uçak

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA