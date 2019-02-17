Katar Dışişleri Bakanı Abdulrahman el Thani: İsrail ve Katar arasındaki asıl mesele Filistin'dir

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Katar Dışişleri Bakanı Abdurahman el Thani, Münih Güvenlik Konferası'nda yaptığı konuşmada ülkesinin İsrail'le yaşadığı asıl meselenin Filistin olduğunu olduğunu söyledi.

Thani yaptığı açıklamada, "Katar ve İsrail arasındaki temel mesele Filistin meselesidir. İki devletli bir çözüm istiyoruz, bu çatışmaya barışçıl bir çözüm bekliyoruz." dedi.

Ülkesinin Filistinliler için olumlu olacak herhangi bir planı kabul etmeye hazır olduğunu belirten Katar Dışişleri Bakanı, "Filistin ve İsrail çatışması adil bir şekilde çözülmeli. Filistin halkı için kabul edilebilir çabaları destekleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Varşova'daki İran karşıtı zirveye de atıflarda bulunan Thani, "Varşova'da İsraillileri gördük ancak Filistinlileri göremedim. Masaya davet edilmeleri gerekiyordu." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı'nın İsrail hakkında yaptığı açıklamanın, İsrail ve Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma yaşandığı bir dönemde gelmesi ise dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Münih'te katıldıkları konferansta Ortadoğu'da asıl sorunun İran olduğunu belirtip bu noktada İsrail ile beraber hareket edebileceklerinin sinyallerini vermişti.