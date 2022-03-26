Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi!

Al Sani, "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'deki bir panelde ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte konuştu.

Dünyanın Ukrayna için gösterdiği hassasiyete değinen Al Sani, "Bölgemiz yıllardır krizler ve çatışmalara tanıklık ediyor ancak Ukrayna'daki durum kadar dikkat çekmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın, Ukrayna krizi için nasıl hareket ettiğine dikkati çeken Al Sani, "Bölgedeki sorunların çözümü için de aynı tavır sergilenmelidir." dedi.

Al Sani, Katar olarak Ukrayna'daki krizin de barışçıl yöntemlere başvurularak çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.

- "PUTİN BU İŞİ BAŞARIRSA, ÇİN'İN TAYVAN'A GİRECEĞİNE KESİN KANAATİM VAR"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham da, "Ukraynalılar özgürlük için savaşmaya devam ettikçe yaşanacaklar çok zor olacak. Ukrayna halkı şu anda barışı kabul etmeyecektir çünkü çok akıllıca olmayacaktır. " ifadelerini kullandı.

"Putin bu işi başarırsa, Çin'in Tayvan'a gireceğine kesin kanaatim var. Putin başarırsa, İranlılar az değil daha çok agresif olacaklardır." diyen Graham, şunları söyledi:

"ABD, Avrupa, Orta Doğu ve diğer ülkeler bu gerçeği görüp Ukraynalılara gerekli silahları verirse işgale karşı koyabilecekler. Sahadaki Rus ordusu kırılmaya başladı. Ukraynalılar için kritik olan hava desteğidir. Ukraynalıların kendi hava sahalarını kontrol etme kapasitesini sağlayalım. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kimyasal silah kullanması halinde kesinlikle NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan etmesini destekleyeceğim. "

Graham, "Ruslara şu söylenmelidir; Ukrayna'da kimyasal silah kullanılırsa bedeli uçuşa yasak bölge olacaktır. Şu anda kaybetme eşiğinde olan Putin'in Ukrayna'ya karşı gelişmiş nükleer silah bombası atması, NATO'ya saldırı demektir. İkinci bomba da Avrupa'nın ortasına düşecektir." dedi.