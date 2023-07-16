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Dünya

Katar Emiri Al Sani, Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 16:03 - Güncelleme:
Katar Emiri Al Sani, Abdülmecid Tebbun ile görüştü
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Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Tebbun, başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, ekonomi, ticaret, sanayi, enerji ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli düzeylerde ikili ilişkileri güçlendirmenin yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Tebbun ve Katar Emiri, iki ülkeden çok sayıda bakanın da katıldığı ilk görüşmenin ardından baş başa ikili bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Cezayir resmi haber ajansına göre, Tebbun'un cumartesi başlayan Katar ziyareti bugün sona erecek.

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