Dünya

Katar Emiri Al Sani'den işgalci İsrail'e ''haydut devlet'' çıkışı

BM 80. Genel Kurul Oturumu'nda konuşan Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, işgalci İsrail'i “haydut devlet” olarak nitelendirdi. Al Sani, ayrıca katil Netanyahu'yu Gazze'deki ateşkes müzakerelerini baltalamakla suçladı.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
Katar Emiri Al Sani'den işgalci İsrail'e ''haydut devlet'' çıkışı
Katar Emiri Şeyh Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul Oturumu'nda konuştu.

Al Sani, BM Güvenlik Konseyi'ne Filistin devletinin kurulmasını destekleme çağrısında bulunarak, İsrail'in Suriye'yi bölme girişimlerini reddettiklerini ifade etti.

İsrail'i "haydut devlet" olarak nitelendiren Katar Emiri, "Uluslararası sistemin güç mantığı karşısında pasif kalması, orman kanunlarının hakimiyetine izin vermek anlamına gelir." dedi.

Katar Emiri, İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısını "uluslararası teamüllerin açık ihlali" olarak tanımladı ve Netanyahu'yu, Hamas müzakere heyetini hedef alan suikast girişimiyle Gazze'deki ateşkes görüşmelerini baltalamaya çalışmakla suçladı.

Bölgedeki barışın ancak BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin devletini kurma yönünde harekete geçmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Al Sani, uluslararası tanıma kararlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu yönde daha fazla adım atılmasını istedi.

Katar Emiri ayrıca, "Suriye yeni bir döneme giriyor, biz desteğimizi sürdüreceğiz, uluslararası toplum da yanında durmalı." dedi ve "İsrail'in Suriye'yi bölme girişimlerini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

