Katar Emiri Al Sani'den ''Lübnan'a her alanda yardıma hazırız'' mesajı

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:10

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, ülkeye resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Katar ve Lübnan arasındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirme yollarını ele alan ikili, Lübnan'daki son gelişmeleri de konuştu.

Al sani ve Avn ayrıca ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meseleleri masaya yatırdı.

- "Katar, Lübnan'a her alanda yardım etmeye hazır"

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Emir Temim, görüşmede, "Katar, içinde bulunduğu zor koşullardan kurtulması için Lübnan'a her alanda yardım etmeye hazır. Bu koşullar, Lübnanlıların gündelik hayatını olumsuz etkiliyor." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman'ı gerekli destek ve yardımı sağlamak üzere yakında başkent Beyrut'a göndereceğini belirten Katar Emiri, bununla ilgili net bir tarih vermedi.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki krizin en yakın zamanda çözüme kavuşmasını umduğunu dile getiren Al Sani, sayıları 55 bini bulan Lübnanlıları ülkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da Katar'ın ülkesine verdiği desteğin "örnek" bir davranış olduğunu belirttti. Avn, iki ülke arasındaki iş birliği ve kardeşlik ilişkileri ile Katar'ın Lübnan'da kalkınma projelerinin uygulanması amaçlı yatırımlarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Resmi ziyaret için Doha'ya gelen Avn, bugün Katar merkezli Er-Raye gazetesine yaptığı açıklamada, Katar'a elektrik ve altyapı gibi farklı alanlarda ülkesinde yatırım yapma çağrısında bulunacağını söylemişti.

Avn'ın Doha ziyaretinin, Necib Mikati hükümetinin kurulması ve Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki krizden sonra Lübnanlı bir yetkilinin gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğu belirtiliyor.



- Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeleri Körfez ülkeleriyle Lübnan arasında krize yol açmıştı.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşk Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.