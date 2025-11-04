İSTANBUL 21°C / 14°C
Dünya

Katar Emiri Al Sani'ye ''Karayipler'' teklifi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Karayipler bölgesinde devam eden askeri gerginliğin düşürülmesi için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye taraflar arasında arabulucu olması teklifinde bulundu.

AA4 Kasım 2025 Salı 07:17 - Güncelleme:
Katar Emiri Al Sani'ye ''Karayipler'' teklifi
Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Al Sani ile Doha'da yaptığı görüşmeye değindi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüm. (ABD Başkanı Donald) Trump ile yaşanan çatışmayı yatıştırmak için ondan arabuluculuk yapmasını teklif ettim. Biz dünyada kokain ele geçirme konusunda en başarılı hükümetiz." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'daki en büyük uyuşturucu kaçakçısı ve paramiliter grup Körfez Klanı (Clan del Golfo) ile hükümetin yürüttüğü barış görüşmelerinde Katar'ın katkısını hatırlatan Petro, Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür etti.

Katar Emiri Al Sani, 21 Kasım 2024'te Kolombiya'ya resmi ziyarette bulunmuş ve Petro ile yaptığı görüşmelerde çok sayıda ikili anlaşmaya imza atmıştı.

