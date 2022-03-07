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Dünya

Katar Emiri ile Suudi Bakan Yardımcısı askeri iş birliğini görüştü

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ele aldı.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 20:01 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 20:01
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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Emir Al Sani'nin Suudi Bakan Yardımcısı Bin Selman'ı başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul ettiği aktarıldı.

Görüşmede, "iki kardeş ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve bunların geliştirilmesine ilişkin beklentilerin" değerlendirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan resmi ajansa SPA da görüşmede, "kardeşlik bağlarının gözden geçirilmesinin yanı sıra iki ülke arasında savunma alanındaki koordinasyon ve iş birliği" meselelerine değinildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Bin Selman'ın bugün başlayan Doha ziyaretinin süresine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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