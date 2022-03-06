Katar Emiri, İtalya Dışişleri Bakanı ile görüştü

AA 6 Mart 2022 Pazar 17:12 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 17:13

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Şeyh Temim, başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda ülkesini ziyaret eden İtalyan Bakanı kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkileri geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Haberde, görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Katar Başbakanı Halid bin Halife Al Sani ile de ayrı bir görüşme yaparak, iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konuları masaya yatırdı.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı telefon görüşmesinde ortak öneme sahip konular ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele almıştı.

