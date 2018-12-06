Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Katar Emiri Şeyh Temim Malezya Başbakanı ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Mahathir Muhammed, Malezya'nın Putrajaya kentinde bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çalışma ziyareti için geldiği Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.
 
Şeyh Temim, idari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık binasında Mahathir tarafından ağırlandı.
 
Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Şeyh Temim'in liderliğindeki Katar heyeti, Mahathir ve Malezya kabinesinden isimlerle öğlen yemeğinde bir araya geldi.
 
 
Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Malezyalı mevkidaşı Saifuddin Abdullah ile görüştü.
 
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Şeyh Muhammed, Katar ile Malezya'nın karşılıklı ticaret ve yatırımda iş birliğini artırmaya hazır olduğunu söyledi.
 
Şeyh Temim yarın Putrajaya'da düzenlenecek "3. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri" etkinliğine katılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA