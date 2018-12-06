Katar Emiri Şeyh Temim Malezya Başbakanı ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çalışma ziyareti için geldiği Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.

Şeyh Temim, idari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık binasında Mahathir tarafından ağırlandı.

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Şeyh Temim'in liderliğindeki Katar heyeti, Mahathir ve Malezya kabinesinden isimlerle öğlen yemeğinde bir araya geldi.