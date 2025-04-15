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Dünya

Katar Emiri: Şara kardeşimi ağırlamaktan mutluluk duyduk

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

AA15 Nisan 2025 Salı 20:49 - Güncelleme:
Katar Emiri: Şara kardeşimi ağırlamaktan mutluluk duyduk
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Başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşmeye iki ülkeden bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Şara ve beraberindeki heyeti karşılayan Emir Temim, ziyaretin iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sunmasını temenni etti.

Şara ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkesinin Katar ile ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ İKİLİ İŞBİRLİĞİMİZİ KAPSAYAN GENİŞ BİR YELPAZEYE YAYILDI"

Şeyh Temim görüşme ile ilgili ayrıca sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı. Katar Emiri paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara kardeşimi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Görüşmelerimiz, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğimizi kapsayan geniş bir yelpazeye yayıldı. Kardeş iki ülke olarak ilişkilerimiz, bu bağları güçlendirme ve geliştirme yönündeki ortak çabamız sayesinde büyük bir gelişim ve ilerleme göstermektedir.

Bu ilişkileri, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde istenilen seviyeye çıkarmak için birlikte çalışıyoruz. Bunun, kardeş Suriye halkının istikrar, refah ve kalkınma yönündeki beklentilerinin gerçekleşmesine katkı sağlayacağını umut ediyoruz."

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