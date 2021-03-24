Katar Emiri'nden Salih'e Doha'ya davet mektubu

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 14:26 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:26

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Behrem Salih ile bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, Al Sani'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin tarafından karşılandığını belirtti.

Al Sani, Irak temasları kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü.

- KATAR EMİRİ'NDEN SALİH'E DOHA'YA DAVET MEKTUBU

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'taki Seraya Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmede, Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Irak Cumhurbaşkanı'nı Doha'ya davet ettiği mektubu Salih'e teslim etti.

Al Sani ayrıca bölgede istikrar ve güvenliğin korunması için ortak iş birliğinin önemine dikkati çekerek, Irak'ın egemenliği ve istikrarının korunmasını desteklediklerini ifade etti.

Salih ise yaşanan son gelişmeler ve krizler karşısında bölge ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü ve sorunların çözümü için siyasi diyaloğun desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile de bir araya gelmesi bekleniliyor.