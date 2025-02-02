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Dünya

Katar: Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazırız

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 14:48 - Güncelleme:
Katar: Filistinlilerin topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazırız
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Al Sani, ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türk mevkidaşı Fidan'la özellikle Filistin toprakları ve Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri görüştüklerini aktaran Katarlı Bakan, "Görüşmelerde Suriye'ye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerekliliğini vurguladık" dedi.

Suriye'ye destek verilmesi gerektiği konusunda Dışişleri Bakanı Fidan ile hemfikir olduklarını dile getiren Al Sani, görüşmede Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ele aldıklarını ve bunun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin ateşkes konusundaki rolünün altını çizen Al Sani, "Türkiye'nin Gazze'deki kardeşlerimize olan desteklerini de takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkesin önemini tekrarlayan Katarlı Bakan, şöyle devam etti:

"Tarafların anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanması ve ikinci aşamanın başlatılması konusundaki kararlılığının önemini vurguluyoruz. Gazze'ye yardımın hak edenlere ulaştırılmasını sağlayacak açık bir mekanizmaya sahip olmanın önemini ifade ediyoruz. Bu (Filistin-İsrail) krizin, işgali sona erdirip bir Filistin devleti kurmaktan başka bir çözüm yolu yok."

Ateşkesle ilgili bir soru üzerine Al Sani, "Anlaşmada öngörülenlere uygun olarak (Hamas-İsrail) ikinci aşama müzakerelerin derhal başlatılmasını talep ediyoruz. Savaşı sona erdirecek olumlu sonuçlara hızla ulaşacağımız konusunda iyimseriz. Gazze'ye insani yardım girişini yoğunlaştırmak için ortak çabaların önemini vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Filistinlilerin tehcirine karşı "Katar'ın tutumunun belli olduğunu" dile getiren Al Sani, "Arap ülkeleri ile birlikte bu tutumumuzu belirttik. Filistinli vatandaşların topraklarında kalmaları için her türlü desteği sağlamaya hazırız." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, uluslararası ortaklara, "Gazze müzakerelerinin başarısı için baskı yapmaları ve müzakerelerin engellenmemesini sağlamaları gerektiğini" hatırlattı.

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