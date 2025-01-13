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Dünya

'Doha'da uzlaşmaya varıldı' iddiası! Katar taslağı İsrail ve Hamas'a iletti

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının nihai taslağını İsrail ve Hamas'a iletti. Filistin Esirler Heyeti Başkanı, 'esir takası anlaşmasını' takip için Katar'a gidiyor

IHA/AA13 Ocak 2025 Pazartesi 12:03 - Güncelleme:
'Doha'da uzlaşmaya varıldı' iddiası! Katar taslağı İsrail ve Hamas'a iletti
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İsrail ve Hamas arasında Doha'da yürütülen müzakereler devam ederken Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "nihai taslağı" Hamas ve İsrail'e ilettiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler de devam ediyor. Müzakere heyetinde yer alan adı açıklanmayan bir yetkili tarafından Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin "nihai taslağı" Hamas ve İsrail'e ilettiği kaydedildi.

Adı açıklanmayan yetkili gece yarısından sonra Doha'da İsrail temsilcileri, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu temsilcisi ve Katar Başbakanı arasında yapılan görüşmelerin ardından bir sonuca varıldığını söyledi.

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FİLİSTİN ESİRLER HEYETİ BAŞKANI, "ESİR TAKASI ANLAŞMASINI" TAKİP İÇİN KATAR'A GİDİYOR

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, AA muhabirine, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması için yürütülen müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Müzakereleri takip etmek ve nihai anlaşmanın titizlikle hazırlanarak, başarıyla sonuçlanması için bir takım standartların oluşup oluşmadığını teyit etmek amacıyla için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini belirten Faris, müzakere heyetinin bir parçası olmadığını ancak Katar'da Filistin heyetiyle bir araya geleceğini söyledi.

'Doha'da uzlaşmaya varıldı' iddiası

Kaddura Faris, esirler konusunun, Filistin içinde bir anlaşmazlık değil, üzerinde ulusal ittifaka varılan bir mesele olduğunu vurguladı.

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