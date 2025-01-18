Katar, Gazze Şeridi'nde İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının 19 Ocak Pazar günü sabah yerel saatle 08.30'da (Türkiye saati ile 09.30) yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ateşkesin yarın sabah yerel saatle 08.30'da başlayacağını duyurdu.

Anlaşmanın tarafları ve arabulucularınca koordine edildiğine dikkati çeken Ensari, "Kardeşlerimize önlemlerini almalarını ve dikkat göstermelerini, resmi kaynaklardan gelen talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ATEŞKESİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesinin hemen ardından teşkilatlarının, kentlerdeki merkezlerinde yerlerini almaya başlayacağını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 19 Ocak Pazar günü ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği andan itibaren İçişleri Bakanlığı teşkilatlarının bölgelerdeki merkezlerde yerlerini almaya başlayacağı belirtildi.

Bakanlığın atacağı adımlara ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik birimleri Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde konuşlanmaya başlayacak ve halkımıza hizmet etmek üzere kutsal görevini en kısa sürede yerine getireceklerdir.

Tüm vatandaşları kamu ve özel mülkleri korumaya, hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınmaya ve güvenliklerini sağlamak için polis ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya çağırıyoruz."

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü yerel saatle 08.30'da yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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