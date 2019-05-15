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Katar: Gazze'deki gerginlik bir kaç saat daha sürseydi felaket olacaktı

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 'İsrail ile Gazze arasındaki tırmanış birkaç saat daha devam etseydi dünya, binlerce insanın evsiz kalması, evlerin yıkılması ve sivillerin öldürülmesi gibi insani felakete şahit olacaktı' diye konuştu.

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İmadi, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Gazze arasında yaşanan son askeri gerginliğin, neredeyse bölgenin tamamını sonu bilinmeyen bir tırmanışın içine çekmiş olabileceğine dikkati çekti.

Muhammed el-İmadi, "İsrail ile Gazze arasındaki tırmanış birkaç saat daha devam etseydi dünya, binlerce insanın evsiz kalması, evlerin yıkılması ve sivillerin öldürülmesi gibi insani felakete şahit olacaktı." diye konuştu.

İsrail'in ve Hamas'ın tırmanışı arzulamadığını ifade eden İmadi, Katar'ın, yaşanan son olaylar sırasında tırmanışın durması ve uzlaşı anlaşmasının uygulanması için bazı taraflarla yoğun iletişim kurduğunu dile getirdi.

Uluslararası toplumu Gazze halkının sorunlarını çözmeye çağıran İmadi, bölgedeki insani durumun iyileştirilmemesi halinde tehlikeli bir durumun yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

Muhammed el-İmadi, başkanlığını yaptığı komitenin, sağlık sektörünü destekleme çerçevesinde Gazze'nin kuzey sınırında 40 dönümlük bir alanda bir Sahra Hastanesi inşa etmek için altyapı çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Katar'ın Filistin yönetimine yönelik son yardımına da değinen İmadi, yardımın toplam tutarının 480 milyon dolar (2,9 milyar Lira) olduğunu, bunun 50 milyon doları (300 milyon Lira) hibe olmak üzere 300 milyon dolarının (1,8 milyar Lira) Batı Şeria'ya, 180 milyon dolarının (1 milyar Lira) ise Gazze'de acil insani yardım, Birleşmiş Milletler'in (BM) programlarının desteklenmesi ve elektrik santralinin yakıt ihtiyacının bu yıl sonuna kadar karşılanması için tahsis edildiğini aktardı.

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