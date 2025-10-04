Katar: Hamas'ın cevabını memnuniyetle karşılıyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.



Ensari, "Katar Hamas'ın Başkan Trump'ın planını kabul ettiğini ve planda belirtilen değişim çerçevesi kapsamında tüm rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin güvenli ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını kolaylaştırmak ve Filistinlilerin kanının dökülmesine son verecek hızlı sonuçlar elde etmek için yaptığı acil ateşkes çağrısını desteklediklerini aktardı.

Ensari, Gazze'de ateşkes görüşmelerine arabulucu olan Katar'ın ve Mısır ile ABD koordinasyonunda Gazze'de saldırıların sona erdirilmesi için plan üzerindeki müzakerelere devam etmek üzere çalışmalara başladığını belirtti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

