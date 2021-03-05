İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Mart 2021 Cuma / 21 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5375
  • EURO
    9,0184
  • ALTIN
    411.073
  • BIST100
    1538.04
Dünya

Katar ile ABD arasında kritik görüşme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile bölgesel meseleleri görüştü.

AA05 Mart 2021 Cuma 09:00 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 09:00
ABONE OL

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Malley, Al Sani'yi telefonla aradı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra başta İran olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Katar, ABD ile İran arasında nükleer mesele de dahil olmak üzere görüş ayrılıklarını gidermek ve karşılıklı yakınlaşma sağlanması yönünde arabuluculuk çalışmalarını yürütmeye başlamıştı.

ABD'nin, 2018'de Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin denetim altına alındığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle başlayan gerginlik, Tahran'ın 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurması ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmasıyla devam etmişti.

İki ülke arasındaki gerginlik, Joe Biden yönetimiyle birlikte yeni bir dönemece girmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi 4 Mart'ta, Yönetim Kurulunda İran aleyhinde alınacak kararın hazirana ertelendiğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.