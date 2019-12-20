Katar ile Arabistan 3 noktada anlaştı

20.12.2019 02:26 - Güncelleme: 20.12.2019 02:26

Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi’nin Suudi Arabistan-Katar müzakere dosyasıyla ilgili “güvenilir” kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu iki ülke, ilk olarak, iki taraf arasında başta spor olmak üzere farklı alanlarda uzlaşma imkanlarının oluşturulacağı yeni bir dönem için uygun atmosferin sağlanması konusunda anlaştı. İkinci olarak iki ülkenin önde gelen şahsiyetlerine yönelik karalama faaliyetinde bulunulmaması ve bu kararın gazeteciler, yetkililer, tanınmış Twitter kullanıcıları ve karar alıcıları bağlayıcı olmasında mutabakata varıldı. Üçüncü anlaşma noktasının ise hükümet yetkilileri ve liderlerin karşı taraftaki mevkidaşlarına yönelik düşmanca açıklamalarda bulunmamasını öngördüğü ifade edildi.