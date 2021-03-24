Katar ile Tunus anlaştı

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 08:00

Katar Sanayi ve Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Ekonomi ve Maliye Bakanı Ali el-Ka'li ile Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkanı Semir Macul başkanlığındaki heyetle Doha'da bir dizi görüşmeler yapıldı.

İki ülkenin Sanayi ve Ticaret odaları, "Ortak İş Adamları Konseyi" kurulması için bir anlaşma imzaladı.

Görüşmelerde ayrıca Tunus ve Katar'daki özel sektör arasında ticari, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konuları da ele alındı.

Tunus Ekonomi ve Maliye Bakanı Ka'li, ülkesinin Katarlı iş adamlarına sağladığı kolaylıklara işaret ederek, Tunus'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Tunuslu heyet, 19 Mart'tan bu yana Katar'da iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir dizi temaslarda bulunuyor. Heyetin Katar ziyaretinin bugün sona ermesi bekleniyor.