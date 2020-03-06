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Dünya

Katar koronavirüs nedeniyle ülkeye giriş çıkışlarda pasaport kullanımı şartı getirdi

Katar, kendi vatandaşları ve Körfez ülkeleri vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarda kimlik kullanımının askıya alındığını duyurdu.

AA06 Mart 2020 Cuma 07:37 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 07:37

Hükümet İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, tüm vatandaşların ve Körfez ülkeleri vatandaşlarının Katar'a girerken ve çıkış yaparken kimlik yerine pasaport kullanmaları şartı getirildiği belirtildi.

Kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.

Geçen cumartesi Katar'da ilk Kovid-19 vakası tespiti yapılmış ve son olarak salı günü yapılan açıklamada 8'inci vakanın da kesinleştiği ilan edilmişti.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler arasında özellikle İran'a giriş çıkış yapmış kişilerin kontrolü önem taşıyor.

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