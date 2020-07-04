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Dünya

Katar: Kovid-19 salgını nedeniyle dünyadaki krizler ihmal edilmemeli

Katar, uluslararası toplumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile meşgul olurken, dünyanın farklı bölgelerindeki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma çabalarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

AA04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:00 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 01:00
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Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, BM Güvenlik Konseyi'nin Pandemi ve Güvenlik başlıklı sanal toplantısında konuşan Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Aliya Ahmed bin Seyf Al Sani, Kovid-19 ile mücadele için uluslararası alanda birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Salgın nedeniyle dünyada şiddetin yayılmasına izin verilmemesi ve düşmanlıkları durdurmak için mevcut krizler ile gerginliklere ortak ve etkili çözümler bulunmasını talep eden Al Sani, "Kovid-19 ile meşgul olunurken dünyanın farklı bölgelerindeki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma çabalarının da ihmal edilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Kovid-19 salgınının başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere yerlerinden edilmiş milyonlarca mülteci üzerindeki etkisinden duyduğu endişeye işaret eden Al Sani, ülkesinin iki gün önce Suriye halkına 100 milyon dolarlık insani yardım taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

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