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Dünya

Katar, Kovid-19 vakalarının azaldığı 40 ülkeye seyahat yasağını kaldırıyor

Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaldığı ve 'düşük riskli' olarak tanımladığı 40 ülkeyle ilgili seyahat yasağını 1 Ağustos itibarıyla kaldırma kararı aldı.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 18:42
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Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kararın söz konusu ülkelere seyahat ve Katar'a geri dönüş politikası çerçevesinde alındığı belirtildi.

Açıklamada listenin, Katar ve diğer ülkelerdeki halk sağlığı yönetmeliklerine göre belirlendiği ifade edilerek, seyahat yasağının kaldırıldığı ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Türkiye, Brunei, Vietnam, Çin, Tayland, Malezya, Yeni Zelanda, Malta, Finlandiya, Macaristan, Güney Kore, Estonya, Norveç, Litvanya, Letonya, Japonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İrlanda, Yunanistan, İtalya, Slovakya, Danimarka, Hollanda, Almanya, Fas, Polonya, Fransa, Avustralya, Kanada, Slovenya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre, Cezayir, İzlanda, İspanya, Hırvatistan, Andorra."

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