Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ofisinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Fayiz es-Serrac, Katar ziyareti çerçevesinde Emir Şeyh Temim'le bir araya geldi.

Katar Emiri, ülkesinin, ekonomi ve güvenlik alanlarında UMH'nin talep ettiği her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Katar'ın, Serrac'ın Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına yönelik desteğini de yineleyen Şeyh Temim, Libya'nın yaşadığı krizin üstesinden gelebilmesi için Doha'nın desteğini katlayarak artıracağını aktardı.

Başkent Doha'da düzenlenen "19. Doha Forumu" kapsamında Katar'da bulunan Serrac ise iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine işaret ederek, bu ziyaretin, Libya ile Katar arasında ortak önemi bulunan meselelerde görüş alışverişi ve istişare için bir fırsat sunduğunu söyledi.

Libya'da güvenlik, siyaset alanındaki son gelişmeler ile başkent Trablus'a yönelik saldırıların etkisine ilişkin bilgi veren Serrac, UMH'nin saldırıları püskürtme hamlelerinin yanı sıra güvenlik ve istikrarın sağlanması, ekonominin hareketlenmesi için çalışmalar yaptığını belirtti.

Görüşmede ayrıca Berlin'de yapılması planlanan Libya zirvesi konusu da ele alındı. Taraflar, Libya'yla ilgili tüm ülkelerin zirveye davet edilmesi gerektiğini ifade etti.

UMH ile Katar hükümetleri, ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğinin artırılması konusunda da hemfikir olunan görüşmede ayrıca bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması çalışmalarının birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Libya'yı görüşmek üzere gelecek yılın başında devlet ve hükümet başkanları seviyesinde konferans düzenlemek istediklerini" belirtmişti.