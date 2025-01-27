Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) öncülüğünde devam eden çabalarla mutabakata varıldığını açıkladı.

Ensari, "Hamas'ın rehine Arbel Yehud ve diğer iki rehineyi cuma gününe kadar teslim etmesi, cumartesi günü de anlaşma uyarınca üç rehineyi daha teslim etmesi ve anlaşmanın ilk aşaması kapsamında serbest bırakılacak rehinelerin sayısına ilişkin bilgi vermesi konusunda iki taraf arasında mutabakata varıldı." ifadelerini kullandı.

Buna karşılık İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin güneyden kuzeye dönüşüne izin vereceğini belirten Ensari, anlaşmanın ilk aşamasında her pazar 7 Ekim 2023'ten bu yana tutuklanan 400 kişinin listesini teslim edeceğini kaydetti.

- PERŞEMBE GÜNÜ YENİ BİR ESİR TAKASI TURU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yeni bir esir takası turu gerçekleştirilecek.

Bu esir takası turunda Arbel Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esir daha serbest bırakılacak ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esir daha serbest kalacak.

Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasında serbest bırakılacak tüm rehinelerin durumunu içeren bir liste teslim ettiği aktarılan açıklamada, bu mutabakatın bir parçası olarak İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye geçişine izin vereceği aktarıldı.

GAZZE ŞERİDİ SAKİNLERİ, YEREL SAATLE 07.00'DAN İTİBAREN GÜNEYDEN KUZEYE GEÇEBİLECEK

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı.

Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

- İSRAİLLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILMAMASI KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Yehud'un serbest bırakılmaması bahanesiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.