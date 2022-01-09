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Dünya

Katar memnuniyetini belirtti! ''İstişareleri dört gözle bekliyoruz''

Katar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Sudan'daki taraflar arasında başlatılan diyaloğu memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, 'Sudan halkının tüm kesimlerini temsil eden ve onları özgürlük, barış ve adalet özlemlerini gerçek kılacak bir uzlaşma formülüne ulaştıracak istişareleri dört gözle bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

AA9 Ocak 2022 Pazar 01:12 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 01:12
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Katar resmi haber ajansında yer alan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Sudan'daki taraflar arasında BM himayesinde diyalog başlatılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sudan halkının tüm kesimlerini temsil eden ve onları özgürlük, barış ve adalet özlemlerini gerçek kılacak bir uzlaşma formülüne ulaştıracak istişareleri dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, dün Sudanlı ve uluslararası partnerlerle istişare ederek, "Sudanlı taraflar arasında BM'nin üstlendiği siyasi süreç için ilk istişarelerin" resmen başladığını duyurmuştu.

Peretz, tarih belirtmeden hem sivil hem de askeri tarafların istişarelere katılacağını bildirmişti.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

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