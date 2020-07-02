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Dünya

Katar Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 salgınında zirve noktasını geçtik

Katar Sağlık Bakanı Hanan Muhammed el-Kuvari, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) zirve noktasını geçtiklerini duyurdu.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 07:38 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 07:49
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Katar haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında Kuvari, salgında zirve noktasını geçtiklerini ancak virüsün halen toplum sağlığı için risk oluşturduğunu belirtti.

Kuvari, Katar halkını sosyal mesafe başta olmak üzere salgının önüne geçilebilmesi için alınan diğer tedbirlere uymaya çağırdı.

Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı ülkede 2 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 115 olduğunu açıkladı.

Ülkede 915 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 97 bin 3'e yükseldiği kaydedildi.

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