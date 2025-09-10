İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2741
  • EURO
    48,3794
  • ALTIN
    4839.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar saldırısı Kanada'yı harekete geçirdi: İsrail ile ilişkileri gözden geçiriyoruz
Dünya

Katar saldırısı Kanada'yı harekete geçirdi: İsrail ile ilişkileri gözden geçiriyoruz

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, işgalci İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, ülkesinin İsrail ile ilişkilerini yeniden değerlendirdiğini ve Filistin'i tanıma sürecinde ilerlediklerini açıkladı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
Katar saldırısı Kanada'yı harekete geçirdi: İsrail ile ilişkileri gözden geçiriyoruz
ABONE OL

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Edmonton'da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu, Katar hava sahasının ihlalidir." dedi.

Anand, Kanada hükümetinin Filistin Devleti'ni resmen tanıma yolunda ilerlediğini hatırlatarak, "Aynı zamanda İsrail ile olan ilişkimizi de değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Katar'ın barışa aracılık etmeye çalıştığı bir dönemde saldırının gerçekleştiğine dikkati çeken Anand, Orta Doğu'da birçok gelişmenin aynı anda yaşandığını vurguladı.

İsrail ordusu, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.