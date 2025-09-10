Katar saldırısı Kanada'yı harekete geçirdi: İsrail ile ilişkileri gözden geçiriyoruz

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Edmonton'da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu, Katar hava sahasının ihlalidir." dedi.

Anand, Kanada hükümetinin Filistin Devleti'ni resmen tanıma yolunda ilerlediğini hatırlatarak, "Aynı zamanda İsrail ile olan ilişkimizi de değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Katar'ın barışa aracılık etmeye çalıştığı bir dönemde saldırının gerçekleştiğine dikkati çeken Anand, Orta Doğu'da birçok gelişmenin aynı anda yaşandığını vurguladı.

İsrail ordusu, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

