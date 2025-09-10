İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2855
  • EURO
    48,4266
  • ALTIN
    4841.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar saldırısı sonrası dikkat çeken karar! BAE, soykırımcılara kapıları kapattı
Dünya

Katar saldırısı sonrası dikkat çeken karar! BAE, soykırımcılara kapıları kapattı

Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı sonrası İsrail firmalarının Dubai'deki savunma konferansına katılmasına yasak getirildiği bildirildi.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 17:14 - Güncelleme:
Katar saldırısı sonrası dikkat çeken karar! BAE, soykırımcılara kapıları kapattı
ABONE OL

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bu sabah İsrail Savunma Bakanlığı'na bir bildirim gönderdiği belirtildi.

Bildirimde, İsrailli firmaların kasım ayında Dubai'de yapılacak savunma konferansına katılamayacağı ifade edildi.

BAE'nin gönderdiği bildirimin İsrailli savunma firmalarına da iletildiği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin, İsrailli firmaların Dubai'deki savunma konferansına "güvenlik gerekçeleriyle" katılamayacağını ileri sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililer, BAE'nin söz konusu kararı almasının arkasında dün Katar'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan saldırının yattığını belirtti.

SAVAŞ UÇAKLARIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.