Katar saldırısı sonrası dikkat çeken karar! BAE, soykırımcılara kapıları kapattı

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bu sabah İsrail Savunma Bakanlığı'na bir bildirim gönderdiği belirtildi.
Bildirimde, İsrailli firmaların kasım ayında Dubai'de yapılacak savunma konferansına katılamayacağı ifade edildi.
BAE'nin gönderdiği bildirimin İsrailli savunma firmalarına da iletildiği kaydedildi.
Tel Aviv yönetiminin, İsrailli firmaların Dubai'deki savunma konferansına "güvenlik gerekçeleriyle" katılamayacağını ileri sürdüğü aktarıldı.
Öte yandan gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililer, BAE'nin söz konusu kararı almasının arkasında dün Katar'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan saldırının yattığını belirtti.SAVAŞ UÇAKLARIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ
İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.