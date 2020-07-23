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Dünya

Katar Savunma Bakanı ile ABD'li komutan askeri iş birliğini görüştü

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Gregory Guillot ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü. Katar silahlı kuvvetlerinin bazı üst düzey subayları da toplantıda hazır bulundu.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 21:44 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 02:08
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Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Atiyye ile ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Guillot başkent Doha'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin boyutları ele alındı.

Katar silahlı kuvvetlerinin bazı üst düzey subayları da toplantıda hazır bulundu.

ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup yaklaşık 13 bin askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Washington bu üssü Suriye ve Irak'taki terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı mücadelede kullanıyor.

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