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Katar, Suudi Arabistan'daki ortak askeri tatbikata katılıyor

Katar Savunma Bakanlığına bağlı askeri bir birliğin, 'El-Cezire Kalkanı 10' isimli ortak askeri tatbikata katılmak üzere Suudi Arabistan'daki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

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Katar Savunma Bakanlığına bağlı askeri bir birliğin, "El-Cezire Kalkanı 10" isimli ortak askeri tatbikata katılmak üzere Suudi Arabistan'daki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.
 
Tatbikata katılmak üzere Kral Abdulaziz Hava Üssü'ne gelen Katar birliğini, Suudi Arabistan Karşılama Komitesi Başkanı Tuğgeneral Nasır İbrahim es-Salim karşıladı.
 
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Körfez tatbikatlarının ortak askeri stratejik planlar geliştirilmesinin yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyinden (KİK) tatbikata katılan ülkeler arasında uyum ve dayanışmayı arttırmayı amaçladığı kaydedildi.
 
Körfez ülkeleri arasında 2017'de patlak veren krizin devam ettiği bir zamanda gerçekleşen tatbikatın 12 Mart'a kadar süreceği ifade edildi.
 
Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.

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