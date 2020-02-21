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Dünya

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi: Suriyeli sığınmacı kamplarına 200 ton insani yardım

Katar devlet hayır kurumu Qatar Charity, Türkiye sınırındaki Suriyeli sığınmacılara 200 ton insani yardım malzemesi ulaştıracaklarını açıkladı.

21 Şubat 2020 Cuma07:36 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 07:36

Katar devlet hayır kurumu Qatar Charity, Türkiye sınırındaki Suriyeli sığınmacı kamplarına 200 ton insani yardım malzemesi ulaştıracaklarını, bu amaçla yaklaşık 4 milyon dolar harcandığını açıkladı.

Açıklamada, "Qatar Charity heyeti, İdlib bölgesindeki çatışmalar yüzünden son üç ay içinde Suriye'de yaşanan en büyük göç dalgasına yanıt olarak Suriyeli sığınmacılara ve ülke içinde yerinden olmuş kişilere gıda malzemeleri, geçici konut, ilaç, içme suyu şeklinde acil insani yardımın sağlanması amacıyla Türkiye'de bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

İnsani yardımın yaklaşık 4 milyon dolar değerinde 200 ton malzemeden oluşacağı ve 864 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi.

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