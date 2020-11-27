AA 27 Kasım 2020 Cuma 07:37 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 07:37

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Miller, Bakan Atiyye ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki dost ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye, Katar silahlı kuvvetlerinden yetkililer ile Savunma Bakan Vekili Miller'in beraberindeki ABD heyeti de katıldı.

ABD'nin, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup yaklaşık 13 bin askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez bölgesindeki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Washington bu üssü Suriye ve Irak'taki terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı mücadelede kullanıyor.